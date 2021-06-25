Петербург встречает праздник выпускников "Алые паруса — 2021"

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Он будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

Ежегодно легендарный праздник "Алые паруса" в Северной столице отмечают с размахом — туда съезжаются не только выпускники, но и иностранные туристы, поскольку главный символ праздника — яркий парусник — уже известен во всём мире. При этом в прошлом году мероприятие прошло в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией в городе. Тогда бриг "Россия" даже не заходил в акваторию реки Невы, а только прошёл по Финскому заливу. Там же прошла и вся водно-пиротехническая часть праздника.

В 2021-м "Алые паруса" пройдут в намеченную дату и в очном формате. Однако в этот раз на праздник будут приглашены только выпускники школ Северной столицы, а остальные желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Грандиозное шоу будет дополнено различными мультимедийными элементами. Так, на больших экранах будут демонстрироваться ролики, посвящённые значимым для российской истории событиям, — первому полёту в космос или победе Александра Невского на Чудском озере. Особое внимание уделят творчеству Александра Пушкина и великим открытиям Михаила Ломоносова.

Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 по московскому времени. Праздник откроется шоу-программами петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая же часть концерта, которая начнётся в 22:00, будет отмечена выступлениями звёздных артистов, за которых проголосовали сами выпускники: Светланы Лободы, Niletto, Алины Островской, Ирины Дубцовой, группы Cream Soda и других. По традиции проведут шоу коренные петербуржцы — Иван Ургант, а также ведущая "Алых парусов" и программы "День ангела" Даша Александрова.

Кульминацией "Алых парусов" станет традиционное шествие по Неве в 00:30 брига "Россия" с алыми парусами под 20-минутный салют и классическую музыку. Прямую трансляцию главного события выпускников можно будет посмотреть на портале Visit Petersburg, а также в социальных сетях.