"На таких праздниках всегда оказываемся непонятно где": Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020
По его словам, наши игроки остановились в своём развитии и не могут перейти на следующую ступень.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что выступление национальной команды на чемпионате Европы произвело на него тяжёлое впечатление. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Коммент. Шоу".
"Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где", — заявил Акинфеев.
По словам вратаря, мастерство игры российских футболистов в последние годы остаётся на одном уровне. Прогресса не видно.
"Всегда говорю, что, если актёр плохой, на него ходить не будут. Видимо, мы не научились за это время — хотя были хорошие моменты, — наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению", — добавил футболист.
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На Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4). Команда заняла последнее, четвёртое, место в группе и вылетела с турнира.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 матчей. На домашнем ЧМ он был капитаном команды.
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