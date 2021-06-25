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"На таких праздниках всегда оказываемся непонятно где": Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020

По его словам, наши игроки остановились в своём развитии и не могут перейти на следующую ступень.

25 июня, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что выступление национальной команды на чемпионате Европы произвело на него тяжёлое впечатление. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Коммент. Шоу".

"Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где", — заявил Акинфеев.

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По словам вратаря, мастерство игры российских футболистов в последние годы остаётся на одном уровне. Прогресса не видно.

"Всегда говорю, что, если актёр плохой, на него ходить не будут. Видимо, мы не научились за это время — хотя были хорошие моменты, — наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению", добавил футболист.

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На Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4). Команда заняла последнее, четвёртое, место в группе и вылетела с турнира.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 матчей. На домашнем ЧМ он был капитаном команды.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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