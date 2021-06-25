Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что выступление национальной команды на чемпионате Европы произвело на него тяжёлое впечатление. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Коммент. Шоу".

"Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где", — заявил Акинфеев.

По словам вратаря, мастерство игры российских футболистов в последние годы остаётся на одном уровне. Прогресса не видно.

"Всегда говорю, что, если актёр плохой, на него ходить не будут. Видимо, мы не научились за это время — хотя были хорошие моменты, — наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению", — добавил футболист.

На Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4). Команда заняла последнее, четвёртое, место в группе и вылетела с турнира.