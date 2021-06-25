Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов считает, что наставник команды Станислав Черчесов должен сохранить свой пост, несмотря на неудачное выступление на чемпионате Европы. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

"Станислав Саламович делает правильные вещи, но не всё зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока", — заявил Кудряшов.

По его словам, тренер не всегда может донести до футболистов то, что от них требуется. И в этом не стоит в первую очередь искать вину наставника.

"Тренер может сказать и объяснить всё, но если, условно, игроки не понимают того, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать?" — сказал защитник.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Черчесов не планирует уходить в отставку со своего поста после провала на Евро-2020. По данным издания, 57-летний специалист попрощался с игроками национальной команды на подмосковной базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2022.

Сборная России в трёх матчах группового этапа чемпионата Европы обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, наши вылетели с турнира.