Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 перенесли из-за случайно надувшегося трапа

Сборная Чехии по футболу не смогла в запланированные сроки вылететь в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. У самолёта, которым собиралась воспользоваться команда, случайно надулся резиновый трап.

"У меня были задержки рейсов, переезды, даже отмены из-за коронавируса. Но перенос вылета из-за случайно надувшегося трапа произошёл впервые", — написал в твиттере полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий в чемпионате России за московский "Спартак".

Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli korona viru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé 🎢😅🤙🏽 #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkákacíHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX — Alex Král (@alexkralcz) June 26, 2021

Позднее Федерация футбола Чехии объявила, что по техническим причинам вылет в Будапешт переносится на субботний вечер. До этого времени футболисты будут тренироваться на базе в Страхове.

Матч Нидерланды — Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, на будапештской "Пушкаш-арене". Начало игры — в 19:00 по московскому времени.