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Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 перенесли из-за случайно надувшегося трапа

В воскресенье национальной команде предстоит игра 1/8 финала против Нидерландов. Встреча состоится в Будапеште.

26 июня, 11:34

Фото © Twitter / Alex Kral

Сборная Чехии по футболу не смогла в запланированные сроки вылететь в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. У самолёта, которым собиралась воспользоваться команда, случайно надулся резиновый трап.

"У меня были задержки рейсов, переезды, даже отмены из-за коронавируса. Но перенос вылета из-за случайно надувшегося трапа произошёл впервые", — написал в твиттере полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий в чемпионате России за московский "Спартак".

Позднее Федерация футбола Чехии объявила, что по техническим причинам вылет в Будапешт переносится на субботний вечер. До этого времени футболисты будут тренироваться на базе в Страхове.

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Матч Нидерланды — Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, на будапештской "Пушкаш-арене". Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе сборная Чехии заняла третье место в группе D, набрав четыре очка. Команда Ярослава Шилгавы победила Шотландию (2:0), сыграла вничью с Хорватией (1:1) и уступила Англии (0:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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