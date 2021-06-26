Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 перенесли из-за случайно надувшегося трапа
В воскресенье национальной команде предстоит игра 1/8 финала против Нидерландов. Встреча состоится в Будапеште.
Фото © Twitter / Alex Kral
Сборная Чехии по футболу не смогла в запланированные сроки вылететь в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. У самолёта, которым собиралась воспользоваться команда, случайно надулся резиновый трап.
"У меня были задержки рейсов, переезды, даже отмены из-за коронавируса. Но перенос вылета из-за случайно надувшегося трапа произошёл впервые", — написал в твиттере полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий в чемпионате России за московский "Спартак".
Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli korona viru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé 🎢😅🤙🏽 #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkákacíHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX— Alex Král (@alexkralcz) June 26, 2021
Позднее Федерация футбола Чехии объявила, что по техническим причинам вылет в Будапешт переносится на субботний вечер. До этого времени футболисты будут тренироваться на базе в Страхове.
Матч Нидерланды — Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, на будапештской "Пушкаш-арене". Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
На групповом этапе сборная Чехии заняла третье место в группе D, набрав четыре очка. Команда Ярослава Шилгавы победила Шотландию (2:0), сыграла вничью с Хорватией (1:1) и уступила Англии (0:1).
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