"Он перерос уровень РПЛ": Бывший тренер ЦСКА посоветовал лидеру команды переехать в другой чемпионат

Годом ранее армейский клуб не согласился продать игрока «Зениту» за 40 миллионов евро.

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в штаб сборной Хорватии, считает, что лидеру армейского клуба Николе Влашичу пора покинуть РПЛ. Об этом сообщает телеканал HRT.

"Влашич — высококлассный спортсмен и большой профессионал. На протяжении нескольких последних сезонов он является одним из лучших футболистов чемпионата России. Считаю, что Влашич уже перерос РПЛ, ему пора сделать шаг вперёд и развиваться дальше", — заявил Олич.

Сейчас Влашич в составе сборной Хорватии выступает на чемпионате Европы. В матчах против Англии (0:1) и Чехии (1:1) хавбек выходил на замену. В игре последнего тура группового этапа с Шотландией (3:1) он попал в стартовый состав, забил гол и был признан лучшим футболистом встречи.

"Он отличается от других игроков сборной Хорватии, потому что не только знает, как забивать, но и любит вступать в контактную борьбу. Никола обожает получать мяч, когда на нём висит несколько соперников. В ЦСКА я всегда говорил: "Дайте мяч Николе". Потому что он всё сделает так, как нужно", — добавил Олич.

Влашич играет за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

В 2020 году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем — 40. Однако получил отказ от армейцев. Чемпионы России продолжают интересоваться Влашичем и сейчас.