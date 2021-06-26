ЦСКА заинтересовался футболистом сборной Мексики
По информации СМИ, 24-летнего футболиста готовы отпустить в Москву за 10 миллионов долларов.
Фото © Sopitas.com
Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Монтеррея" и сборной Мексики Сесару Монтесу. Об этом сообщает El Futbolero.
По информации издания, мексиканский клуб готов продать 24-летнего игрока за 10 миллионов долларов. Сообщается, что приобрести Монтеса также хотели бы клубы из Испании и Англии.
При этом агент защитника Гелу Родригес заявил, что ЦСКА пока не выходил с ним на связь в связи с возможным трансфером.
"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", — цитирует Родригеса РИА "Новости".
Монтес выступает за основной состав "Монтеррея" с 2015 года. В составе клуба он провёл 217 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. За сборную Мексики защитник сыграл 13 встреч.
Комментариев: 0