ЦСКА заинтересовался футболистом сборной Мексики

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Монтеррея" и сборной Мексики Сесару Монтесу. Об этом сообщает El Futbolero.

По информации издания, мексиканский клуб готов продать 24-летнего игрока за 10 миллионов долларов. Сообщается, что приобрести Монтеса также хотели бы клубы из Испании и Англии.

При этом агент защитника Гелу Родригес заявил, что ЦСКА пока не выходил с ним на связь в связи с возможным трансфером.

"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", — цитирует Родригеса РИА "Новости".