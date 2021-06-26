"Тампа" благодаря рекорду Василевского вышла в финал Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и пробился в финал. Решающим стал бросок Янни Гурда на 21-й минуте встречи.

Стоит оценить и вклад российского голкипера "молний" в решающий успех. Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам, одержал пятую "сухую" победу в играх плей-офф за карьеру и повторил рекорд команды, принадлежавший Николаю Хабибулину и Бену Бишопу. На лёд также вышел и форвард Никита Кучеров, получивший повреждение в предыдущей встрече. Отечественный хоккеист провёл на льду 16 минут, но не набрал очков за результативность.