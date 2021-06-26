"Тампа" благодаря рекорду Василевского вышла в финал Кубка Стэнли
В решающей серии клуб из Флориды уже ждёт "Монреаль", пробившийся в эту стадию впервые за 28 лет.
Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning
Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и пробился в финал. Решающим стал бросок Янни Гурда на 21-й минуте встречи.
Стоит оценить и вклад российского голкипера "молний" в решающий успех. Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам, одержал пятую "сухую" победу в играх плей-офф за карьеру и повторил рекорд команды, принадлежавший Николаю Хабибулину и Бену Бишопу. На лёд также вышел и форвард Никита Кучеров, получивший повреждение в предыдущей встрече. Отечественный хоккеист провёл на льду 16 минут, но не набрал очков за результативность.
Игроки "Тампы" благодаря успеху завоевали трофей Принца Уэльского, вручаемый за победу в Восточной конференции. В финальной серии соперником "Лайтнинг" станет "Монреаль Канадиенс", пробившийся в эту стадию впервые за 28 лет. В полуфинале канадский клуб обыграл "Вегас". Первая игра состоится в ночь на 29 июня в Тампе.
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