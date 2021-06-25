Жириновский предложил искать футболистов в сборную России в странах бывшего СССР

В России тяжело готовить футболистов, так как это северная страна. Футбол для южан, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда", говоря о том, каким должен быть этот вид спорта в нашей стране.

"Дания, Норвегия, Финляндия — они живут в южных частях своих стран на уровне Сочи. Если мы все будем жить в Сочи, у нас будет отличная команда", — считает политик.

Депутат признался, что не смотрит матчи Евро-2020, чтобы не волноваться. По его мнению, разумнее узнать финальный счёт игры. Он отметил, что футболом в РФ нужно заниматься: организовывать детские школы, площадки для состязаний в каждом дворе.

"Вы набирайте детей, из которых вырастут мастера. Вы хотите, чтобы они готовые там были? Взяли бы в 2010 году ребят десятилетних — сейчас у вас была бы отличная команда. Это не проблема", — сказал Владимир Жириновский.

Политик полагает, что игроков сборной нужно отбирать специально. Например, ускорить процедуру по выдаче паспортов русским, проживающим на юге бывших советских республик.

"Те же Украина, Узбекистан, Казахстан. Чего мы жалеем паспорта? Собирать нужно футболистов, которые за предоставление гражданства будут несколько лет хорошо играть. Деньги не помогают", — заявил Жириновский.