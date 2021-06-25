НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жириновский предложил искать футболистов в сборную России в странах бывшего СССР

Политик считает, что игроков национальной команды лучше отбирать специально. По его словам, можно ускорить процедуру выдачи паспортов русским, проживающим на юге бывших советских республик.

25 июня, 19:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В России тяжело готовить футболистов, так как это северная страна. Футбол для южан, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда", говоря о том, каким должен быть этот вид спорта в нашей стране.

"Дания, Норвегия, Финляндия — они живут в южных частях своих стран на уровне Сочи. Если мы все будем жить в Сочи, у нас будет отличная команда", — считает политик.

"Я занимаюсь футболом 55 лет": Юрий Лоза поделился планом по спасению футбола в России

"Я занимаюсь футболом 55 лет": Юрий Лоза поделился планом по спасению футбола в России

Депутат признался, что не смотрит матчи Евро-2020, чтобы не волноваться. По его мнению, разумнее узнать финальный счёт игры. Он отметил, что футболом в РФ нужно заниматься: организовывать детские школы, площадки для состязаний в каждом дворе.

"Вы набирайте детей, из которых вырастут мастера. Вы хотите, чтобы они готовые там были? Взяли бы в 2010 году ребят десятилетних — сейчас у вас была бы отличная команда. Это не проблема", — сказал Владимир Жириновский.

"Не надо принимать поспешных решений": Матыцин высказался о судьбе Черчесова после провала на Евро-2020

"Не надо принимать поспешных решений": Матыцин высказался о судьбе Черчесова после провала на Евро-2020

Политик полагает, что игроков сборной нужно отбирать специально. Например, ускорить процедуру по выдаче паспортов русским, проживающим на юге бывших советских республик.

"Те же Украина, Узбекистан, Казахстан. Чего мы жалеем паспорта? Собирать нужно футболистов, которые за предоставление гражданства будут несколько лет хорошо играть. Деньги не помогают", — заявил Жириновский.

Напомним, что российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0), с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, наши футболисты вылетели с турнира. Несмотря на поражение, за своё выступление сборная получила 10,75 миллиона евро от УЕФА. Согласно регламенту турнира, каждая команда получает 9,25 млн евро за участие, кроме того, победа на групповом этапе приносит ещё 1,5 миллиона, а ничья — 750 тысяч евро.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сделать невозможное": Президент "Барселоны" хочет купить Роналду в пару к Месси

23 июня, 04:00

"Рубин" проведёт вакцинацию всех футболистов основного состава

сегодня в 15:13

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира на травяном покрытии

сегодня в 16:09
Life

С космодрома "Плесецк" запущен "Союз-2.1б" с военным спутником нового поколения

сегодня в 20:02
Life

Вынесен приговор полицейскому, задушившему коленом Джорджа Флойда

сегодня в 19:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1