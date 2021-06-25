Скончалась актриса Ольга Барнет из "Соляриса"

Одна из ведущих актрис МХТ имени Чехова Ольга Барнет умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в театре.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет…", — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что актриса скончалась после тяжёлой продолжительной болезни. Публичного прощания не будет, такова была воля самой актрисы.

Ольга Борисовна в кино снималась немного. Дебютом для неё была роль матери главного героя в легендарном "Солярисе" Андрея Тарковского. Однако затем актриса предпочла кинематографу театр. В 1972 году она, окончив Театральное училище имени Б. Щукина, пришла во МХАТ, за полвека сыграла там десятки ролей, была одной из ведущих актрис.