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Скончалась актриса Ольга Барнет из "Соляриса"

Её не стало в результате тяжёлой продолжительной болезни. Публичного прощания не будет.

25 июня, 19:09
<p>Ольга Барнет. Фото © МХТ им. Чехова</p>

Ольга Барнет. Фото © МХТ им. Чехова

Одна из ведущих актрис МХТ имени Чехова Ольга Барнет умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в театре.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет…", — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что актриса скончалась после тяжёлой продолжительной болезни. Публичного прощания не будет, такова была воля самой актрисы.

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Ольга Борисовна в кино снималась немного. Дебютом для неё была роль матери главного героя в легендарном "Солярисе" Андрея Тарковского. Однако затем актриса предпочла кинематографу театр. В 1972 году она, окончив Театральное училище имени Б. Щукина, пришла во МХАТ, за полвека сыграла там десятки ролей, была одной из ведущих актрис.

Ранее на 97-м году жизни скончался советский и российский телерадиоведущий, народный артист России Виктор Балашов. Именно он 12 апреля 1961 года первым объявил о полёте Юрия Гагарина в космос.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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