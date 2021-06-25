Правила въезда в Германию для россиян ужесточили из-за мутаций коронавируса

Власти Германии приняли решение ужесточить правила въезда из России с 29 июня. Об этом сообщили в германском Институте Роберта Коха (RKI), который подведомственен Минздраву ФРГ. Россия, наряду с Португалией, попала в список стран, где получили распространение опасные мутации коронавируса.

"Включение Португалии и Российской Федерации в список стран с распространением мутаций вируса вступает в силу с 00:00 вторника, 29 июня (01:00 мск. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь в чёрном списке у Германии 14 государств, среди которых также есть Великобритания, Индия, ЮАР. С данными государствами, а теперь и с Россией сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для прибывающих.