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Врач объяснила, чем опасно мороженое в жару

При выборе лакомства стоит обращать внимание на продукт с меньшим количеством ингредиентов.

25 июня, 18:40
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В сильную жару очень сложно соблюдать меру при поедании мороженого, это может стать причиной возникновения болезней горла и не только. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева в беседе с "Российской газетой".

Рекомендуется есть не более 100 граммов мороженого примерно два раза в неделю. В случае превышения нормы могут воспалиться горло, связки, а также возможны проявления хронических заболеваний. Как отметила Прунцева, из-за высокой калорийности мороженое не стоит употреблять людям с сахарным диабетом, лишним весом и проблемами ЖКТ.

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"Если у человека нормальный вес и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака — неплохой выбор в жару. А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идёт о низкокалорийном мороженом. Важны время приёма и его количество", — объяснила врач.

При выборе мороженого стоит обратить внимание на состав продукта. Чем меньше ингредиентов, тем больше пользы. Сорбеты также рекомендованы к употреблению, особенно полностью фруктовые или ягодные. Добавки и консерванты с маркировкой "Е" не вредят продукту, поскольку нужны для увеличения его долговечности, поэтому такое мороженое тоже можно покупать.

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Напомним, как сообщили в Гидрометцентре, изнуряющая жара в Москве продержится до воскресенья включительно, после чего дневные температуры станут более приемлемыми.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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