НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender

На корабле ограничена система ПВО, которой будет трудно отразить авианалёт отечественных самолётов.

25 июня, 18:33
<p>Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images, © Wikipedia</p>

Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images, © Wikipedia

Российский бомбардировщик Су-24М может представлять собой серьёзную угрозу для британского эсминца HMS Defender, который относится к кораблям типа 45. Такое мнение опубликовали в американском военном журнале Military Watch.

Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма

Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма

Подобные судна обладают одним из самых малых объёмов вооружений среди современных образцов. Система ПВО там довольно ограниченна и не будет способна в должной степени отразить авианалёт Су-24М, даже если количество самолётов будет минимальным.

В свою очередь российский самолёт способен атаковать с большой дистанции противокорабельными ракетами, которые смогут навредить даже крупным кораблям. Отмечается, что со времён СССР воздушное судно было серьёзно модифицировано.

В Грузию прибыл британский эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Крыму

В Грузию прибыл британский эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Крыму

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма

"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма

сегодня в 18:09

"Классическая провокация": Захарова объяснила, зачем в Лондоне врали об отсутствии предупредительного залпа в инциденте с эсминцем

сегодня в 17:00

Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма

сегодня в 15:17

Врач объяснила, чем опасно мороженое в жару

сегодня в 18:40

Постпред РФ заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией

сегодня в 18:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1