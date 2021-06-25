В США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender

Российский бомбардировщик Су-24М может представлять собой серьёзную угрозу для британского эсминца HMS Defender, который относится к кораблям типа 45. Такое мнение опубликовали в американском военном журнале Military Watch.

Подобные судна обладают одним из самых малых объёмов вооружений среди современных образцов. Система ПВО там довольно ограниченна и не будет способна в должной степени отразить авианалёт Су-24М, даже если количество самолётов будет минимальным.