В США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender
На корабле ограничена система ПВО, которой будет трудно отразить авианалёт отечественных самолётов.
Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images, © Wikipedia
Российский бомбардировщик Су-24М может представлять собой серьёзную угрозу для британского эсминца HMS Defender, который относится к кораблям типа 45. Такое мнение опубликовали в американском военном журнале Military Watch.
Подобные судна обладают одним из самых малых объёмов вооружений среди современных образцов. Система ПВО там довольно ограниченна и не будет способна в должной степени отразить авианалёт Су-24М, даже если количество самолётов будет минимальным.
В свою очередь российский самолёт способен атаковать с большой дистанции противокорабельными ракетами, которые смогут навредить даже крупным кораблям. Отмечается, что со времён СССР воздушное судно было серьёзно модифицировано.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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