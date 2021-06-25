В Грузию прибыл британский эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Крыму

В порт грузинского Батуми прибыл британский эсминец HMS Defender. Об этом сообщили в Посольстве Великобритании в Тбилиси.

"Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании — HMS Defender", — указали британские дипломаты.

Эсминец прибыл в Батуми после инцидента в районе мыса Фиолент (Крым). В посольстве заявили, что Великобритания продолжает свою работу с партнёрами и союзниками с целью обеспечить безопасность в Черноморском регионе.