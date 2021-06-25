В Грузию прибыл британский эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Крыму
Отмечается, что Великобритания продолжит работу по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.
HMS Defender (D36). Фото © Royal Navy — Defence Images
В порт грузинского Батуми прибыл британский эсминец HMS Defender. Об этом сообщили в Посольстве Великобритании в Тбилиси.
"Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании — HMS Defender", — указали британские дипломаты.
Эсминец прибыл в Батуми после инцидента в районе мыса Фиолент (Крым). В посольстве заявили, что Великобритания продолжает свою работу с партнёрами и союзниками с целью обеспечить безопасность в Черноморском регионе.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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