Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в РФ первого заражённого штаммом "дельта плюс"

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о том, что в России был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщили Лайфу в пресс-служба ведомства.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — заявили нам в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.