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Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в РФ первого заражённого штаммом "дельта плюс"

В службе отметили, что подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы. Ранее о появлении в РФ штамма сообщили СМИ со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева.

25 июня, 11:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о том, что в России был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщили Лайфу в пресс-служба ведомства.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — заявили нам в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Ранее о выявлении первого случая заражения новым штаммом сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Отмечается, что мутацию, скорее всего, "привезли" из-за границы.

Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова на днях заявила, что штамм коронавируса "дельта плюс" в России пока отсутствует.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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