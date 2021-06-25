Более 21 млн россиян сделали первую прививку от ковида
Многие регионы уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания и чиновников.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Уже более 21 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Такие данные на координационном совете по борьбе с инфекцией озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн человек", — отметил министр.
А ранее сегодня Минздрав одобрил вакцинацию беременных антиковидным препаратом "Спутник V". Как заявил Михаил Мурашко, такое решение позволили принять положительные результаты доклинических исследований безопасности вакцины.
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