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Более 21 млн россиян сделали первую прививку от ковида

Многие регионы уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания и чиновников.

25 июня, 11:29
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Уже более 21 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Такие данные на координационном совете по борьбе с инфекцией озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн человек", — отметил министр.

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А ранее сегодня Минздрав одобрил вакцинацию беременных антиковидным препаратом "Спутник V". Как заявил Михаил Мурашко, такое решение позволили принять положительные результаты доклинических исследований безопасности вакцины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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