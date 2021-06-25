Минздрав разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V"

Минздрав разрешил беременным вакцинироваться "Спутником V". Видео © LIFE

Министерство здравоохранения РФ одобрило вакцинацию беременных антиковидным препаратом "Спутник V". Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Сегодня с учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" у беременных", — сказал министр в ходе совещания.

Ранее Мурашко заявил о безопасности "Спутника V" для беременных. Также глава Минздрава в конце мая отметил, что клинические исследования вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев.