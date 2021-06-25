Максимальный рост заражений ковидом наблюдается среди россиян 20–39 лет

Максимальный рост числа заразившихся коронавирусом сегодня наблюдается в возрастной категории от 20 до 39 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный рост — это от 20 до 39 лет, максимально активная часть населения", — сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эти данные подтверждает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, более молодой возраст заболевших характерен для нынешней волны эпидемии.

"Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60, это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет", — отметил министр.