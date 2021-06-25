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Максимальный рост заражений ковидом наблюдается среди россиян 20–39 лет

По словам экспертов, более молодой возраст заболевших характерен для нынешней волны эпидемии.

25 июня, 11:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Максимальный рост числа заразившихся коронавирусом сегодня наблюдается в возрастной категории от 20 до 39 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный рост — это от 20 до 39 лет, максимально активная часть населения",  сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эти данные подтверждает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, более молодой возраст заболевших характерен для нынешней волны эпидемии.

"Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60, это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет",  отметил министр.

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Напомним, за сутки по всей стране выявили 20 393 новых случая заражения. Это больше, чем количество выздоровевших — 14 024. Кроме того, в России было выявлено свыше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Эксперты говорят, что справиться с таким разнообразием вариантов вируса можно только благодаря повсеместной вакцинации, причём это касается не только России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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