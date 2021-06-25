В Минздраве назвали процент россиян, заболевших коронавирусом после прививки

Российские вакцины эффективно защищают против новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Координационном совете по борьбе с ковидом. По оценке ведомства, болезнь регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации.

"По данным федерального регистра пациентов, CoViD-19 на сегодняшний день за всё время заболевания новой коронавирусной инфекцией диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", — проинформировал министр.

Мурашко добавил, что у вакцинированных заболевание протекает легче, чем у остальных.

Напомним, что за прошедшие сутки в России от коронавируса умер 601 пациент — это максимум с 21 января. Антирекорд зафиксирован и в Москве — 98 летальных исходов, это самая большая цифра с начала пандемии.