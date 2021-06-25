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Действующая чемпионка Уимблдона пропустит турнир из-за травмы

Соревнования начнутся 28 июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

25 июня, 11:29
<p>Фото © Twitter / Simona Halep</p>

Фото © Twitter / Simona Halep

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп сообщила, что не сыграет на Уимблдоне. Об этом сообщается на сайте теннисного турнира.

29-летняя спортсменка пропустит соревнования из-за надрыва икроножной мышцы. По той же причине она в этом сезоне не смогла выступить и на "Ролан Гаррос".

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Престижнейший турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона стартует 28 июня.

Халеп является действующей чемпионкой Уимблдона. В 2019 году она в финале турнира разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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