Действующая чемпионка Уимблдона пропустит турнир из-за травмы

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп сообщила, что не сыграет на Уимблдоне. Об этом сообщается на сайте теннисного турнира.

29-летняя спортсменка пропустит соревнования из-за надрыва икроножной мышцы. По той же причине она в этом сезоне не смогла выступить и на "Ролан Гаррос".

Престижнейший турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона стартует 28 июня.