"Настало время идти дальше": Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Лебедев не будет участвовать в выборах
По словам политика, за 20 лет работы в нижней палате парламента он поучаствовал в принятии многих важных решений.
Вице-спикер Государственной думы седьмого созыва, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что не будет избираться в восьмой созыв нижней палаты парламента и намерен приостановить свою деятельность в политике. Об этом Лебедев сообщил в посте в "Фейсбуке".
"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны", — объявил Лебедев.
По словам политика, решение прорабатывалось в течение нескольких месяцев и было согласовано с ЛДПР. Лебедев положительно оценил 20 лет работы в Госдуме, поблагодарил коллег и избирателей, отметив, что "настало время идти дальше".
"Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, всё-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и Ваш покорный слуга", — поделился вице-спикер Госдумы.
Напомним, президент Владимир Путин ранее отметил профессионализм и ответственность всех фракций Госдумы. По его словам, все работали "на высоком уровне фактически все пять лет призыва".
Выборы в Госдуму состоятся в сентябре и продлятся три дня — с 17-го по 19-е. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
Игорь Лебедев. Фото © Агентство "Москва"