"Настало время идти дальше": Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Лебедев не будет участвовать в выборах

По словам политика, за 20 лет работы в нижней палате парламента он поучаствовал в принятии многих важных решений.

Вице-спикер Государственной думы седьмого созыва, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что не будет избираться в восьмой созыв нижней палаты парламента и намерен приостановить свою деятельность в политике. Об этом Лебедев сообщил в посте в "Фейсбуке".

"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны", — объявил Лебедев.

По словам политика, решение прорабатывалось в течение нескольких месяцев и было согласовано с ЛДПР. Лебедев положительно оценил 20 лет работы в Госдуме, поблагодарил коллег и избирателей, отметив, что "настало время идти дальше".

"Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, всё-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и Ваш покорный слуга", — поделился вице-спикер Госдумы.