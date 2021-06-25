В России стали в два раза чаще выявлять ковид в бессимптомной форме
Эпидобстановка в ряде регионов остаётся крайне напряжённой, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, Якутия стала единственным субъектом, где заболеваемость снизилась благодаря вакцинации и ограничениям.
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В России стали в два раза чаще выявлять коронавирус без каких-либо симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что носитель без симптомов хоть и не проявляет признаков заболевания, однако является его распространителем.
"Хочу обратить внимание, что у нас возросло выявление бессимптомных форм также в два раза. Это говорит о необходимости соблюдать все меры и ограничительные меры", — сказала главный государственный санитарный врач на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Максимальный рост заразившихся ковидом наблюдается в возрасте от 20 до 39 лет, отметила Попова. Она также добавила, что эпидобстановка в ряде российских регионов остаётся крайне напряжённой. По её словам, Якутия стала единственным субъектом, где заболеваемость ковидом снизилась благодаря вакцинации и ограничениям.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда могут снять ограничения по коронавирусу. По словам представителя Кремля, когда угроза новой инфекции уйдёт из нашей жизни и уйдёт ли вообще, на этот вопрос вряд ли сейчас есть ответ.
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