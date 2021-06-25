НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Постпред РФ заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией

Изначально ограничительные меры предполагались как инструмент последней инстанции, причём прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН, напомнил Владимир Чижов. Однако сейчас, по его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада, в частности стран ЕС.

25 июня, 18:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз со своей санкционной политикой в адрес России идёт по пути в никуда. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Сама по себе политика так называемых санкций — это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто всё это придумывает", — подчеркнул дипломат.

Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Комментируя предложение участников саммита ЕС в Брюсселе в адрес Еврокомиссии представить новые санкции против Москвы, Чижов отметил, что этого в целом стоило ожидать. Хотя, по его словам, надежда всё же была, что разговор на саммите будет направлен на оздоровление отношений между блоком и РФ.

Постпред напомнил, что санкции изначально предполагались как инструмент последней инстанции, причём прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН. Однако сейчас пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики ЕС и Запада, подытожил Чижов.

"Нужно проявить больше храбрости": Меркель заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по саммиту с Россией

"Нужно проявить больше храбрости": Меркель заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по саммиту с Россией

Напомним, ранее Евросоюз отказался от предложения канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого в ЕС решили поручить главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России в ответ "на любую будущую вредоносную деятельность Москвы".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Постпред РФ оценил возможные сроки возобновления саммитов Россия — Евросоюз

11 июня, 22:06

Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

сегодня в 14:14

"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма

сегодня в 18:09

В США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender

сегодня в 18:33

СМИ: Германия с 27 июня ужесточает ковидные ограничения для россиян

сегодня в 18:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1