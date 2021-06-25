Постпред РФ заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией

Евросоюз со своей санкционной политикой в адрес России идёт по пути в никуда. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Сама по себе политика так называемых санкций — это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто всё это придумывает", — подчеркнул дипломат.

Комментируя предложение участников саммита ЕС в Брюсселе в адрес Еврокомиссии представить новые санкции против Москвы, Чижов отметил, что этого в целом стоило ожидать. Хотя, по его словам, надежда всё же была, что разговор на саммите будет направлен на оздоровление отношений между блоком и РФ.