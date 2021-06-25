Постпред РФ заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией
Изначально ограничительные меры предполагались как инструмент последней инстанции, причём прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН, напомнил Владимир Чижов. Однако сейчас, по его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада, в частности стран ЕС.
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Евросоюз со своей санкционной политикой в адрес России идёт по пути в никуда. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Сама по себе политика так называемых санкций — это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто всё это придумывает", — подчеркнул дипломат.
Комментируя предложение участников саммита ЕС в Брюсселе в адрес Еврокомиссии представить новые санкции против Москвы, Чижов отметил, что этого в целом стоило ожидать. Хотя, по его словам, надежда всё же была, что разговор на саммите будет направлен на оздоровление отношений между блоком и РФ.
Постпред напомнил, что санкции изначально предполагались как инструмент последней инстанции, причём прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН. Однако сейчас пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики ЕС и Запада, подытожил Чижов.
"Нужно проявить больше храбрости": Меркель заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по саммиту с Россией
Напомним, ранее Евросоюз отказался от предложения канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого в ЕС решили поручить главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России в ответ "на любую будущую вредоносную деятельность Москвы".
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