60-летний житель США подхватил редкий вирус после укуса комара

Житель американского штата Нью-Джерси заразился редким вирусом из-за укуса комара. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, пострадавший — 60-летний мужчина из округа Сассекс. В мае этого года у него внезапно началась лихорадка и появились неврологические нарушения, в результате чего пациента госпитализировали.

Так, врачи диагностировали у него вирус Джеймстаунского каньона — редкое заболевание, распространяемое комарами, которые, в свою очередь, получают его от оленей и других диких животных. По словам медиков, в большинстве случаев эта болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, однако иногда вирус может поражать центральную нервную систему человека. Тогда пациенту требуется госпитализация, поскольку некоторые случаи заражения могут заканчиваться летальным исходом.

Согласно информации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирус получил своё название после того, как был впервые обнаружен у комаров из Джеймстаунского каньона в штате Колорадо в 1961 году. Первыми симптомами заражения этим вирусом являются жар, головная боль, усталость, кашель, боль в горле и насморк. К несчастью, вакцины, как и препаратов для лечения данной болезни, не существует. Как утверждают специалисты СDC, единственный способ уменьшить риск заражения — это избегать укусов комаров.