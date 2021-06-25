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60-летний житель США подхватил редкий вирус после укуса комара

В мае у мужчины внезапно началась лихорадка, а также появились неврологические нарушения. После этого его госпитализировали.

25 июня, 18:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель американского штата Нью-Джерси заразился редким вирусом из-за укуса комара. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, пострадавший — 60-летний мужчина из округа Сассекс. В мае этого года у него внезапно началась лихорадка и появились неврологические нарушения, в результате чего пациента госпитализировали.

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Так, врачи диагностировали у него вирус Джеймстаунского каньона — редкое заболевание, распространяемое комарами, которые, в свою очередь, получают его от оленей и других диких животных. По словам медиков, в большинстве случаев эта болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, однако иногда вирус может поражать центральную нервную систему человека. Тогда пациенту требуется госпитализация, поскольку некоторые случаи заражения могут заканчиваться летальным исходом.

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Согласно информации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирус получил своё название после того, как был впервые обнаружен у комаров из Джеймстаунского каньона в штате Колорадо в 1961 году. Первыми симптомами заражения этим вирусом являются жар, головная боль, усталость, кашель, боль в горле и насморк. К несчастью, вакцины, как и препаратов для лечения данной болезни, не существует. Как утверждают специалисты СDC, единственный способ уменьшить риск заражения — это избегать укусов комаров.

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А ранее врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская рассказала россиянам, сколько времени есть у человека на удаление клеща до проявления инфекции. По словам медика, для извлечения членистоногого используется специальная петелька, которая надевается на него и позволяет легко выкрутить. А вот использование масла или спирта чревато тем, что животному может резко поплохеть и оно увеличит риск заражения, выбросив больше содержимого из своего кишечника.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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