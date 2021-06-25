В отношениях между Россией и Америкой не формируется позитивная атмосфера, поскольку заявления Вашингтона о возможных новых санкциях в отношении Москвы этому не способствуют. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил на различных площадках, что не решить никакие проблемы с помощью санкций", — объяснил Антонов.

По словам посла, Россия может ответить на вмешательство во внешнюю и внутреннюю политику страны. Санкции являются "путём в никуда". Антонов подчеркнул, что не хотел бы сосредотачивать свою работу исключительно на "решении проблем американских санкций" против Москвы.

"Жизнь уже доказала всем, что чем больше вы на нас давите, тем твёрже мы становимся в нашей позиции. Санкции — это путь в никуда", — подчеркнул дипломат.