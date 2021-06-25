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В Хорватии экстренно сел пассажирский "боинг" из-за сообщения о бомбе

Информация о взрывном устройстве на борту лайнера, который приземлился в аэропорту Сплита, не подтвердилась. Полиция провела необходимые проверки воздушного судна, включая рентгеновский осмотр багажа.

25 июня, 17:31
<p>Фото © Nikola Vilic / Cropix / <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/policija-objavila-detalje-potraga-za-bombom-u-avionu-u-splitu-trajala-tri-i-pol-sata-u-akciji-sudjelovali-i-psi-15083538?__cf_chl_jschl_tk__=8144b8065c9f5e4ec4d80578a2f20d79e4a5de1e-1624642066-0-AZeHlG1cu7PtlBXO6MXikrJBepM_mOwbD0fCEnHTU_q9UPnSurKNFxIAzDWxWyGHT9nbuJpcPGk-xfZEdJt4_eeo029ZjNgYnt3TXXH8TO4EVykkOZZxaMTUeJ9APGiiamYliMDBB-cvkujDpcvSZVK1zuDv0z6D6LcDfHWvwz6e6sv-Z01REGqsrOlto6CJXu__vN993ismsKagr1B56m_MogbI7UfqVy6XOYN3SFt_fQu_eK1YnRTTDYM9ALIHzrcVZjHL7yi512z4puyGKXNaQTPlKe9KfWxGAEkNP14kWanvMIfSAU2STip8tU__X5P4j0YBKNh2vJnermlcKkRb_-pJY8fkfrqrpt9-58e3CBIYcCAvEh8g_-PGKEFI2c-WHHRXImPnjyuIuZayoXb-5SXccYNzKd5lGpa8AAgsQQhMqd8LD_woAnA1PfcMjlW7bKrvTppb4q_JLDgNJGkWK4fHeubxDGU57yV8hrZ3qxrfbpONJgQA3mygRjlJ7KrldON62L0EIdreX8g8SYaCgoN2fRLm3eE7iAx46XlGVW15J07JUwzIRNA0kzhKOOnZv1fHd_k_d0FHeVYfTbEraQLTgdKOWhL44KIa_FnWGW3Upd9UwUnLXGSSBcjUCA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jutarnji</a></p>

Фото © Nikola Vilic / Cropix / Jutarnji

Сегодня вылетевший из Праги в хорватский Сплит Boeing 737-7Q8 компании Smartwings экстренно сел в конечном пункте назначения после сообщения о бомбе, заложенной на его борту. По данным пресс-службы МВД Хорватии, при досмотре лайнера взрывное устройство обнаружено не было. Об этом пишет газета Jutarnji list.

"Все пассажиры и члены экипажа проверены и находятся в здании аэропорта. На данный момент предупреждение об угрозе не подтверждено. Работа компетентных в данной области служб продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

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Позднее хорватское Министерство внутренних дел информировало, что местная полиция в соответствии со стандартными оперативными процедурами проверила сообщение об угрозе взрыва в пассажирском самолёте, который приземлился в аэропорту Сплита. Правоохранителями были проведены все необходимые проверки воздушного судна, включая рентгеновский осмотр багажа. В результате информация о бомбе не подтвердилась, а самолёт был передан капитану.

Как стало известно, лайнер Boeing 737-7Q8 компании Smartwings выполнял рейс Прага — Сплит. Экипаж воздушного судна получил от диспетчеров сообщение о бомбе на борту и, заявив об экстренной ситуации, выполнил посадку в аэропорту города в чрезвычайном порядке. При этом отмечается, что в ходе проведения оперативных мероприятий аэропорт работал в штатном режиме.

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А ранее мы писали о борте Air France, который изолировали в аэропорту Парижа после сообщения об угрозе взрыва. Отмечалось, что все пассажиры были благополучно эвакуированы, а сам лайнер проверили на предмет наличия опасного устройства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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