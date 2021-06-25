В Хорватии экстренно сел пассажирский "боинг" из-за сообщения о бомбе

Информация о взрывном устройстве на борту лайнера, который приземлился в аэропорту Сплита, не подтвердилась. Полиция провела необходимые проверки воздушного судна, включая рентгеновский осмотр багажа.

Сегодня вылетевший из Праги в хорватский Сплит Boeing 737-7Q8 компании Smartwings экстренно сел в конечном пункте назначения после сообщения о бомбе, заложенной на его борту. По данным пресс-службы МВД Хорватии, при досмотре лайнера взрывное устройство обнаружено не было. Об этом пишет газета Jutarnji list.

"Все пассажиры и члены экипажа проверены и находятся в здании аэропорта. На данный момент предупреждение об угрозе не подтверждено. Работа компетентных в данной области служб продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

Позднее хорватское Министерство внутренних дел информировало, что местная полиция в соответствии со стандартными оперативными процедурами проверила сообщение об угрозе взрыва в пассажирском самолёте, который приземлился в аэропорту Сплита. Правоохранителями были проведены все необходимые проверки воздушного судна, включая рентгеновский осмотр багажа. В результате информация о бомбе не подтвердилась, а самолёт был передан капитану.

Как стало известно, лайнер Boeing 737-7Q8 компании Smartwings выполнял рейс Прага — Сплит. Экипаж воздушного судна получил от диспетчеров сообщение о бомбе на борту и, заявив об экстренной ситуации, выполнил посадку в аэропорту города в чрезвычайном порядке. При этом отмечается, что в ходе проведения оперативных мероприятий аэропорт работал в штатном режиме.