"Сокровища!": В Челябинске врачи собрали полную копилку из проглоченных детьми монет
Кроме мелочи в больнице также остаются и другие предметы, заинтересовавшие любознательных малышей. Судя по опубликованным кадрам, ребята тянут в рот украшения, а также детали от игрушек.
В Челябинске врачи собрали полную копилку из проглоченных детьми монет. Видео © Mash
В Челябинске врачи эндоскопического отделения областной детской клинической больницы в течение десяти лет складывали в копилку мелочь, которую приходилось доставать из маленьких пациентов. Как сообщает Mash, таким образом получилось "накопить" около тысячи рублей.
Десятки и пятаки врачи забирали только с разрешения родителей. Кроме мелочи в больнице также остаются и другие предметы, которые проглотили любознательные дети. Судя по опубликованным кадрам, малыши помимо монеток тянут в рот украшения и детали от игрушек.
Рассказывая о своей работе, заведующая Татьяна Лещёва вспомнила забавный случай с юным пациентом. Тогда из желудка мальчика достали 11 рублей. На вопрос, зачем он их проглотил, ребёнок честно ответил, что таким образом хотел спрятать деньги от хулиганов.
Ранее в Татарстане врачей заподозрили в халатности из-за игнорирования ребёнка с батарейкой в носу. Маме с пострадавшим сыном пришлось ехать за помощью в городскую поликлинику, где в итоге малышу спасли жизнь. Однако у местного Минздрава на произошедшее своя точка зрения.
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