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"Классическая провокация": Захарова объяснила, зачем в Лондоне врали об отсутствии предупредительного залпа в инциденте с эсминцем

Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что ситуация в Чёрном море могла создать риск необоснованной эскалации. А ошибки в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".

25 июня, 17:00
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/markyharky/11157411306/in/photolist-2j9zZaS-hZWZmj-hZWKhC-hZWQDm-hZXjKi-hZWBEK-hZWK1s-hZXuut-hZXqP2-hZWDEs-hZWugg-vsDLrp-d3GDrf-d3GEqh-fgBwRP-ffmNWn-ffBdV7-DrLgFF-CSrWNw-ffAMBG-fgzxwR-fgBxQc-DU4ybk-fgRTKW-fgPPmJ-pXB38w-pXBUVW-pipZrK-pibBi3-pXBNj9-pibDfQ-qcTCFb-pXKNKa-qeZMkX-dPS2o3-eqHzUy-fgBCn2-fgByCF-fgASBi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr.com/markyharky</a></p>

Фото © flickr.com/markyharky

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского Генштаба об инциденте с эсминцем Великобритании Defender, который нарушил государственную границу РФ в Крыму.

"Они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе всё это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца эпическим фиаско

В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца эпическим фиаско

Ранее глава британского Генштаба Николас Картер заявил, что ситуация с британским эсминцем Defender могла привести к "необоснованной эскалации". Он отметил, что просчёты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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