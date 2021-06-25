"Они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе всё это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", — написала Захарова в своём телеграм-канале.