"Классическая провокация": Захарова объяснила, зачем в Лондоне врали об отсутствии предупредительного залпа в инциденте с эсминцем
Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что ситуация в Чёрном море могла создать риск необоснованной эскалации. А ошибки в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского Генштаба об инциденте с эсминцем Великобритании Defender, который нарушил государственную границу РФ в Крыму.
"Они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе всё это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее глава британского Генштаба Николас Картер заявил, что ситуация с британским эсминцем Defender могла привести к "необоснованной эскалации". Он отметил, что просчёты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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