Посол Антонов заявил, что власти США не собираются возвращать РФ захваченную дипсобственность

Динамики в решении вопроса о захваченной российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет. Об этом заявил посол РФ в Америке Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24" .

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле", — сказал дипломат.

Он отметил, что это негативно влияет на настрой, но заверил, что Россия будет продолжать бороться и будет требовать возвращения своей дипломатической собственности. Антонов также сообщил, что по-прежнему не решены проблемы с американскими визами для российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что во время встреч в ведомствах США его заверили, что чиновникам дали команду активизировать контакты с Россией.