Посол Антонов заявил, что власти США не собираются возвращать РФ захваченную дипсобственность
Кроме того, всё ещё не решены проблемы с американскими визами для российских дипломатов. При этом в ходе встреч диппредставителя РФ заверили, что чиновникам Штатов дали команду активизировать контакты с Москвой.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Динамики в решении вопроса о захваченной российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет. Об этом заявил посол РФ в Америке Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле", — сказал дипломат.
Он отметил, что это негативно влияет на настрой, но заверил, что Россия будет продолжать бороться и будет требовать возвращения своей дипломатической собственности. Антонов также сообщил, что по-прежнему не решены проблемы с американскими визами для российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что во время встреч в ведомствах США его заверили, что чиновникам дали команду активизировать контакты с Россией.
Напомним, 21 июня Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трёх месяцев перерыва — 21 марта он прилетел в Москву для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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