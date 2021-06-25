Правительство утвердило введение временных пошлин на экспорт металлов
Отмечается, что такое решение было принято для сдерживания роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Сбор будет состоять из базовой ставки и специфического компонента.
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Правительство РФ утвердило введение временных вывозных пошлин на чёрные и цветные металлы, которые будут действовать в стране с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки, которая составляет 15%, и специфического компонента (в долларах за тонну). При этом последний будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции, если речь идёт о чёрном металле, с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.
Так, например, величина специфического компонента по меди составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю — 2321 доллар, а по алюминию — 254 доллара. Данные пошлины будут действовать при экспорте за пределы Евразийского экономического союза.
Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.
Напомним, что данную инициативу, предложенную Минэкономразвития, обсуждали накануне, 24 июня. Отмечалось, что за время действия пошлины планируется разработать постоянный механизм для аккумулирования части прибыли в этой сфере в бюджет и создать благоприятную конъюнктуру, если подобное произойдёт в дальнейшем.
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