Правительство утвердило введение временных пошлин на экспорт металлов

Правительство РФ утвердило введение временных вывозных пошлин на чёрные и цветные металлы, которые будут действовать в стране с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки, которая составляет 15%, и специфического компонента (в долларах за тонну). При этом последний будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции, если речь идёт о чёрном металле, с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Так, например, величина специфического компонента по меди составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю — 2321 доллар, а по алюминию — 254 доллара. Данные пошлины будут действовать при экспорте за пределы Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.