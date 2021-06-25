Власти Москвы раскрыли, сколько людей должны вакцинироваться от ковида для формирования коллективного иммунитета

Двум миллионам жителей столицы необходимо вакцинироваться от ковида для того, чтобы в Москве появился так называемый коллективный иммунитет. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если продолжатся такие же темпы вакцинации и продолжится такая же активная обращаемость, то мы выйдем на заданный график вакцинации — где-то 60% первым компонентом к 15 июля, и уже вторым компонентом к 15 августа", — сказала она в эфире Первого телеканала.

В соответствии с постановлением главного московского санитарного врача были определены сферы, работники которых должны привиться, отметила Ракова. Так, по её словам, их число достигает 3,5–4 миллиона человек, а учитывая вакцинированных и переболевших, цифра сокращается до двух миллионов.