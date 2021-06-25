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Власти Москвы раскрыли, сколько людей должны вакцинироваться от ковида для формирования коллективного иммунитета

При благоприятном раскладе ожидается, что эта цифра будет достигнута уже к 15 июля, отметила заммэра Анастасия Ракова.

25 июня, 15:58
<p>Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Двум миллионам жителей столицы необходимо вакцинироваться от ковида для того, чтобы в Москве появился так называемый коллективный иммунитет. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если продолжатся такие же темпы вакцинации и продолжится такая же активная обращаемость, то мы выйдем на заданный график вакцинации — где-то 60% первым компонентом к 15 июля, и уже вторым компонентом к 15 августа", — сказала она в эфире Первого телеканала.

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В соответствии с постановлением главного московского санитарного врача были определены сферы, работники которых должны привиться, отметила Ракова. Так, по её словам, их число достигает 3,5–4 миллиона человек, а учитывая вакцинированных и переболевших, цифра сокращается до двух миллионов.

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Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.

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Кроме того, власти Москвы с 28 июня вводят требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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