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Власти Москвы оценили вероятность введения QR-кодов в транспорте

А вот рестораны столицы с 28 июня переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от ковида.

25 июня, 15:31
<p>Фото © Агентство "Москва"/Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пока власти столицы не рассматривают введение "бесковидного" режима на транспорте, в фитнес-клубах и парикмахерских.

"На сегодняшний день введения QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что, действительно, с точки зрения контактов, самые рисковые сферы — это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство", — сказала Ракова в интервью Первому каналу.

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Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.

Коме того, власти Москвы с 28 июня вводят требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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