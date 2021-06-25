Власти Москвы оценили вероятность введения QR-кодов в транспорте

"На сегодняшний день введения QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что, действительно, с точки зрения контактов, самые рисковые сферы — это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство", — сказала Ракова в интервью Первому каналу.