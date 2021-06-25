Ставший миллионером из-за технической ошибки житель Тулы получил реальный срок

Предприимчивый житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, получил реальный срок. Об этом сообщает УСД в Тульской области.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража… с банковского счёта в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого. На имущество, принадлежащее жителю Тулы, наложен арест. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.