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Ставший миллионером из-за технической ошибки житель Тулы получил реальный срок

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима за кражу 95 миллионов рублей. При этом по делу о легализации денег обвиняемого оправдали.

25 июня, 15:20
<p>Фото © VK</p>

Фото © VK

Предприимчивый житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, получил реальный срок. Об этом сообщает УСД в Тульской области.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража… с банковского счёта в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Москвич сам отдал телефонным мошенникам 9 млн и заложил квартиру

Москвич сам отдал телефонным мошенникам 9 млн и заложил квартиру

При этом отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого. На имущество, принадлежащее жителю Тулы, наложен арест. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее Лайф рассказывал, что предприимчивый москвич свёл продавца часов Hublot с покупателем и обманул их на полмиллиона. Для этого мошеннику даже не потребовалось выезжать на встречу, ведь всё сделали за него. Злоумышленник просто дождался, пока ему перечислят деньги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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