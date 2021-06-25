Раскрыты результаты теста на ковид подключённой к аппарату ИВЛ МакSим

Результаты ПЦР-тестов на коронавирус у госпитализированной с 40-процентным поражением лёгких певицы Марины Максимовой (МакSим) показали отрицательный результат. Об этом сообщила РБК пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Все тесты на ковид у Марины отрицательные. Сейчас уже анализы не делают, так как есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой", — рассказала представитель певицы Максим.

Богушевская отметила, что на данный момент состояние 38-летней артистки стабильное. При этом медики не отмечают значительных изменений и пока не дают прогнозов по отключению МакSим от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам пиар-менеджера, "ИВЛ — это изученный метод", который было решено использовать, "чтобы избежать кислородного голодания".

Напомним, на днях певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Через два дня девушка опять сдала тест на коронавирус, и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат.