В Москве вновь появился препарат "Ковивак" для вакцинации от ковида
Привиться им можно в пяти прививочных пунктах, открытых в детских городских поликлиниках.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Антиковидная вакцина "Ковивак", разработанная центром имени Чумакова, вновь стала доступна для прививки в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
"Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи", — отметили в мэрии.
Вакцинация будет по-прежнему проводиться в пяти прививочных пунктах столицы.
- Детская городская поликлиника № 99, филиал 4, ул. Академика Комарова, д. 1Г, +7 (903) 768-36-68;
- Детская городская поликлиника № 94, ул. Вишнёвая, д. 20, корп. 2, +7 (906) 014-44-50;
- Детская городская поликлиника № 143, ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, корп. 1, +7 (495) 705-16-84;
- Детская городская поликлиника № 7, ул. Молдагуловой, 5А, +7 (499) 373-33-31;
- Детская городская поликлиника № 42, ул. Голубинская, д. 23, корп. 2, +7 (495) 421-55-77.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Горожане могли сделать укол двумя другими зарегистрированными в РФ препаратами — "Спутником V" и "Эпиваккороной". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", парках и торговых центрах, а также в других общественных местах. При этом Минздрав РФ уже сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в столицу.
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