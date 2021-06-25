В Москве вновь появился препарат "Ковивак" для вакцинации от ковида

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Горожане могли сделать укол двумя другими зарегистрированными в РФ препаратами — "Спутником V" и "Эпиваккороной". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", парках и торговых центрах, а также в других общественных местах. При этом Минздрав РФ уже сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в столицу.

