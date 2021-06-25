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"Шквал сдержать не получается": В АТОР заявили об отмене более 70% августовских бронирований на курорты Кубани

По предварительным оценкам туроператоров, было также аннулировано около 30 процентов заказов на июль. При этом цены на отдых в Крыму и Турции постепенно растут.

25 июня, 13:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за новых коронавирусных ограничений в Краснодарском крае россияне, по предварительным оценкам, аннулировали около 30 процентов бронирований на июль и более 70 процентов — на август. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Сегодня шквал отмен бронирований сдержать уже не получается. По предварительной оценке туроператоров (и это ещё не полная картина), 30% резервировавших на июль и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться от поездки", — констатировала исполнительный директор АТОР.

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При этом Ломидзе отметила, что цены на отдых в Крыму и Турции постепенно растут — за последние двое суток они увеличились примерно на 5–7 процентов.

Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. А в случае вспышек ковида отели Кубани будут превращать в обсерваторы.

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Тем временем власти Сочи заявили об отсутствии массовой отмены бронирований после введения новых ограничений. На данный момент на территории города отдыхает 200 тысяч туристов. Загрузка отелей и гостиниц составляет 88%, а в некоторых крупных точках размещения достигает 100%.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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