Из-за новых коронавирусных ограничений в Краснодарском крае россияне, по предварительным оценкам, аннулировали около 30 процентов бронирований на июль и более 70 процентов — на август. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сегодня шквал отмен бронирований сдержать уже не получается. По предварительной оценке туроператоров (и это ещё не полная картина), 30% резервировавших на июль и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться от поездки", — констатировала исполнительный директор АТОР.

При этом Ломидзе отметила, что цены на отдых в Крыму и Турции постепенно растут — за последние двое суток они увеличились примерно на 5–7 процентов.

Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. А в случае вспышек ковида отели Кубани будут превращать в обсерваторы.