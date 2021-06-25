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"Курорты живут сезоном": Предприниматель оценил введение новых ограничений для отдыхающих в Краснодарском крае

Он отметил, что со стороны представителей туристической отрасли региона будет сделано всё необходимое, чтобы туристы были в безопасности. Кроме того, в крае и сейчас принимаются необходимые меры предосторожности.

25 июня, 13:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Введение ограничений на размещение непривитых граждан в отелях и гостиницах Краснодарского края в целом повлияет на спрос, однако насколько — покажет время. Таким мнением с Лайфом поделился предприниматель, заместитель председателя комитета по курортам и туризму краевого отделения организации "Опора России" Станислав Домбровский.

"Срыв сезона, тем более пикового августа, никому не интересен. Если не пустят в гостиницы, то туристы пойдут в частные дома. Также и просто владельцев недвижимости на берегу моря, у нас же их тоже много. <...> Ну, если приедут без прививки, то размещать будут, хоть и на свой страх и риск, потому что сами понимаете, что курорты живут сезоном. Остаться на следующий год без денег — это большой риск. Поэтому можно рискнуть и хотя бы какую-то копейку да заработать", — отметил предприниматель.

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Домбровский указал на то, что представители туристического бизнеса работают в услугах, где важно гостеприимство, поэтому по возможности будут размещены все отдыхающие. К тому же в регионе принимаются все необходимые меры предосторожности, в частности проводится постоянная санитарная обработка, сотрудники работают в масках.

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"Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы люди были в безопасности. Хотелось бы мудрости властям, и хотя бы людям с антителами тоже разрешили заселяться", — заключил предприниматель.

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Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. А в случае вспышек ковида отели Кубани будут превращать в обсерваторы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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