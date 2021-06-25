Введение ограничений на размещение непривитых граждан в отелях и гостиницах Краснодарского края в целом повлияет на спрос, однако насколько — покажет время. Таким мнением с Лайфом поделился предприниматель, заместитель председателя комитета по курортам и туризму краевого отделения организации "Опора России" Станислав Домбровский.

"Срыв сезона, тем более пикового августа, никому не интересен. Если не пустят в гостиницы, то туристы пойдут в частные дома. Также и просто владельцев недвижимости на берегу моря, у нас же их тоже много. <...> Ну, если приедут без прививки, то размещать будут, хоть и на свой страх и риск, потому что сами понимаете, что курорты живут сезоном. Остаться на следующий год без денег — это большой риск. Поэтому можно рискнуть и хотя бы какую-то копейку да заработать", — отметил предприниматель.

Домбровский указал на то, что представители туристического бизнеса работают в услугах, где важно гостеприимство, поэтому по возможности будут размещены все отдыхающие. К тому же в регионе принимаются все необходимые меры предосторожности, в частности проводится постоянная санитарная обработка, сотрудники работают в масках.

"Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы люди были в безопасности. Хотелось бы мудрости властям, и хотя бы людям с антителами тоже разрешили заселяться", — заключил предприниматель.