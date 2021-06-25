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Назарбаев привился от ковида "Спутником V", произведённым в Казахстане

Бывший лидер республики призвал всех соотечественников активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого.

25 июня, 13:13
<p>Фото © <a href="https://elbasy.kz/ru/news/2021-06/nursultan-nazarbaev-poluchil-privivku-ot-koronavirusnoy-infekcii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Нурсултана Назарбаева</a> </p>

Фото © Официальный сайт Нурсултана Назарбаева

В Казахстане от коронавируса привился первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила его пресс-служба.

Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Омане

Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Омане

Отмечается, что Назарбаев привился "Спутником V", который был произведён на Карагандинском фармацевтическом заводе. Политик обратился к соотечественникам с призывом соблюдать все предписания и активно вакцинироваться от ковида.

"Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живём в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", — заявил Назарбаев.

Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V".

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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