Назарбаев привился от ковида "Спутником V", произведённым в Казахстане
Бывший лидер республики призвал всех соотечественников активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого.
В Казахстане от коронавируса привился первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что Назарбаев привился "Спутником V", который был произведён на Карагандинском фармацевтическом заводе. Политик обратился к соотечественникам с призывом соблюдать все предписания и активно вакцинироваться от ковида.
"Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живём в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", — заявил Назарбаев.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V".
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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