Назарбаев привился от ковида "Спутником V", произведённым в Казахстане

В Казахстане от коронавируса привился первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что Назарбаев привился "Спутником V", который был произведён на Карагандинском фармацевтическом заводе. Политик обратился к соотечественникам с призывом соблюдать все предписания и активно вакцинироваться от ковида.

"Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живём в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", — заявил Назарбаев.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V".