НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 11 миллионов привитых от ковида россиян получили доступ к QR-кодам

Тем вакцинированным, у которых кодов пока нет, следует зарегистрироваться на портале госуслуг или подтвердить уже существующую учётную запись.

25 июня, 12:57

Фото © Агентство "Москва"

В настоящее время свыше 11 миллионов вакцинированных от коронавируса россиян получили доступ к специальным QR-кодам. Об этом сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу, но попасть в неё смогут только болельщики с QR-кодом

Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу, но попасть в неё смогут только болельщики с QR-кодом

"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались. После 30 июня коды смогут получить ещё девять миллионов россиян — не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус. Таких около пяти миллионов", — сказал Качанов.

Четыре миллиона граждан из указанных выше девяти пока не могут получить QR-коды. У них нет регистрации на портале госуслуг или не подтверждена учётная запись.

Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на "Госуслугах"

Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на "Госуслугах"

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве вновь появился препарат "Ковивак" для вакцинации от ковида

сегодня в 14:02

Рестораторы попросили власти Москвы сдвинуть на месяц переход на "бесковидный" режим

сегодня в 13:53

"Шквал сдержать не получается": В АТОР заявили об отмене более 70% августовских бронирований на курорты Кубани

сегодня в 13:37

Врач рассказал о коварстве "индийского" штамма, замаскировавшего коронавирус под ОРЗ

сегодня в 13:45

Московское "Динамо" ведёт переговоры о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии

сегодня в 13:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1