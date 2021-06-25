Более 11 миллионов привитых от ковида россиян получили доступ к QR-кодам
Тем вакцинированным, у которых кодов пока нет, следует зарегистрироваться на портале госуслуг или подтвердить уже существующую учётную запись.
Фото © Агентство "Москва"
В настоящее время свыше 11 миллионов вакцинированных от коронавируса россиян получили доступ к специальным QR-кодам. Об этом сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.
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"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались. После 30 июня коды смогут получить ещё девять миллионов россиян — не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус. Таких около пяти миллионов", — сказал Качанов.
Четыре миллиона граждан из указанных выше девяти пока не могут получить QR-коды. У них нет регистрации на портале госуслуг или не подтверждена учётная запись.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.
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