Более 11 миллионов привитых от ковида россиян получили доступ к QR-кодам

В настоящее время свыше 11 миллионов вакцинированных от коронавируса россиян получили доступ к специальным QR-кодам. Об этом сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались. После 30 июня коды смогут получить ещё девять миллионов россиян — не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус. Таких около пяти миллионов", — сказал Качанов.