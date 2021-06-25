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В Сочи указали на отсутствие массовой отмены бронирований после введения новых ограничений

На данный момент на территории города отдыхает 200 тысяч туристов. Загрузка отелей и гостиниц составляет 88%, а в некоторых крупных средствах размещения достигает 100%.

25 июня, 12:46
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Власти Сочи не регистрируют массовой отмены бронирования туров на курорт после решения губернатора Краснодарского края ввести в регионе ограничения на размещение в отелях и гостиницах в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

"На данный момент массовых аннуляций туров не зафиксировано. В Сочи более 2,3 тысячи средств размещения, разовые аннуляции есть. Сейчас на территории Сочи отдыхает 200 тысяч туристов, загрузка составляет 88%", — сообщил глава города.

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Он уточнил, что загрузка некоторых крупных средств размещения при этом достигает 100%.

Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. А в случае вспышек ковида отели Кубани будут превращать в обсерваторы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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