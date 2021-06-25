В Сочи указали на отсутствие массовой отмены бронирований после введения новых ограничений

Власти Сочи не регистрируют массовой отмены бронирования туров на курорт после решения губернатора Краснодарского края ввести в регионе ограничения на размещение в отелях и гостиницах в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

"На данный момент массовых аннуляций туров не зафиксировано. В Сочи более 2,3 тысячи средств размещения, разовые аннуляции есть. Сейчас на территории Сочи отдыхает 200 тысяч туристов, загрузка составляет 88%", — сообщил глава города.

Он уточнил, что загрузка некоторых крупных средств размещения при этом достигает 100%.