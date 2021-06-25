Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу

Согласно решению партии в общефедеральную часть перечня вошло 15 кандидатов. Среди них в том числе Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму. Такое решение было принято на съезде политической организации.

В топ-5 кандидатов также вошли глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и депутат ГД Ярослав Нилов. Всего в общефедеральной части списка — 15 кандидатов, среди них депутаты ГД Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищёв, Валерий Селезнёв, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов.