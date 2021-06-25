Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу
Владимир Жириновский. Фото © Instagram / zhirinovskiy
Согласно решению партии в общефедеральную часть перечня вошло 15 кандидатов. Среди них в том числе Леонид Слуцкий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму. Такое решение было принято на съезде политической организации.
В топ-5 кандидатов также вошли глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и депутат ГД Ярослав Нилов. Всего в общефедеральной части списка — 15 кандидатов, среди них депутаты ГД Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищёв, Валерий Селезнёв, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев не будет участвовать в выборах. По словам политика, за 20 лет работы в нижней палате парламента он поучаствовал в принятии многих важных решений.
Напомним, президент Владимир Путин ранее отметил профессионализм и ответственность всех фракций Госдумы. По его словам, все работали "на высоком уровне фактически все пять лет призыва". Выборы в Госдуму состоятся в сентябре и продлятся три дня — с 17-го по 19-е. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.