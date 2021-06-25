Определились соперники российских теннисистов на Уимблдоне

В преддверии старта Уимблдона состоялась жеребьевка основной сетки турнира. Соревнования пройдут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

У мужчин Россию будут представлять четыре спортсмена. Вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в первом круге с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Седьмой номер рейтинга АТР Андрей Рублев выйдет на корт против аргентинца Федерико Дельбониса. Соперником Аслана Карацева будет Жереми Шарди из Франции. Карен Хачанов сразится с американцем Маккензи Макдональдом.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович на старте турнира встретится с Джеком Дрейпером из Великобритании. Грек Стефанос Циципас сыграет против Фрэнсиса Тиафу из США. Соперником представителя Германии Александра Зверева будет голландец Таллон Грикспур. Восьмикратного чемпиона Уимблдона швейцарца Роджера Федерера ждет игра с французом Адрианом Маннарино.

В женском одиночном турнире сыграют 11 россиянок. Первая ракетка страны Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с Аной Богдан из Румынии. Вероника Кудерметова сразится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Соперницей Екатерина Александрова станет немка Лаура Зигемунд, Дарьи Касаткиной — румынка Патриция-Мария Циг, Анастасии Потаповой — Донна Векич из Хорватии, Варвары Грачевой — еще одна хорватка Петра Мартич, Елены Весниной — итальянка Мартина Тревисан, Анны Блинковой — Тимеа Бабош из Венгрии, Веры Звонаревой — чешка Мари Боузкова, Людмилы Самсоновой — Кайя Канепи из Эстонии. Светлана Кузнецова сразится с одной из победительницей квалификации.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге встретится с Карлой Суарес-Наварро из Испании. 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Соснович.