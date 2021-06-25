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"Инвитро" приостановила тестирования на антитела к CoViD-19 из-за дефицита реагентов

В лаборатории пообещали наладить ситуацию в течение семи-десяти дней. В компании также уточнили, что ожидают новой поставки, чтобы возобновить работу в полном объёме.

25 июня, 12:21

Фото © Pixabay

В крупнейшей частной медицинской компании России "Инвитро" заявили о нехватке реагентов для тестов на количество антител. В связи с этим тестирование временно приостановлено.

"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7–10 дней", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя лаборатории.

В "Инвитро" антитела к коронавирусу выявили у 15% сдавших анализы россиян

В "Инвитро" антитела к коронавирусу выявили у 15% сдавших анализы россиян

В "Инвитро" уточнили, что ожидают новой поставки, чтобы поскорее возобновить работу в полном объёме.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поставить на контроль ситуацию с ростом стоимости и сроками выполнения ПЦР-тестов. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для исправления сложившейся ситуации служба рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками вместо текущих 48 часов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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