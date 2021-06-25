"Инвитро" приостановила тестирования на антитела к CoViD-19 из-за дефицита реагентов

В крупнейшей частной медицинской компании России "Инвитро" заявили о нехватке реагентов для тестов на количество антител. В связи с этим тестирование временно приостановлено.

"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7–10 дней", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя лаборатории.

В "Инвитро" уточнили, что ожидают новой поставки, чтобы поскорее возобновить работу в полном объёме.