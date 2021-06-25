"Инвитро" приостановила тестирования на антитела к CoViD-19 из-за дефицита реагентов
В лаборатории пообещали наладить ситуацию в течение семи-десяти дней. В компании также уточнили, что ожидают новой поставки, чтобы возобновить работу в полном объёме.
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В крупнейшей частной медицинской компании России "Инвитро" заявили о нехватке реагентов для тестов на количество антител. В связи с этим тестирование временно приостановлено.
"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7–10 дней", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя лаборатории.
В "Инвитро" уточнили, что ожидают новой поставки, чтобы поскорее возобновить работу в полном объёме.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поставить на контроль ситуацию с ростом стоимости и сроками выполнения ПЦР-тестов. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для исправления сложившейся ситуации служба рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками вместо текущих 48 часов.
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