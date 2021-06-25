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Половина заболевших ковидом в России заражается от родственников

Как отметили в Роспотребнадзоре, необходимо следовать всем предписаниям, даже находясь дома.

25 июня, 12:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Половина случаев заражений ковидом в России сейчас связана с инфицированием внутри семьи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По нашим результатам эпидрасследования всех очагов, половина заражающихся — в семье", — сообщила главный государственный санитарный врач РФ.

По словам главы Роспотребнадзора, очень актуальным является соблюдение всех необходимых требований дома. В России в два раза чаще стали выявлять бессимптомную форму ковида. Она опасна тем, что человек по-прежнему остаётся носителем инфекции.

Попова назвала "инфодемию" новой угрозой в условиях коронавируса

Попова назвала "инфодемию" новой угрозой в условиях коронавируса

Напомним, Анна Попова ранее заявила, что в России есть возможность избежать жёсткого сценария ограничений в связи с ростом количества новых случаев коронавируса. Необходимо соблюдать профилактические меры и следовать предписаниям.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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