Половина заболевших ковидом в России заражается от родственников

Половина случаев заражений ковидом в России сейчас связана с инфицированием внутри семьи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По нашим результатам эпидрасследования всех очагов, половина заражающихся — в семье", — сообщила главный государственный санитарный врач РФ.

По словам главы Роспотребнадзора, очень актуальным является соблюдение всех необходимых требований дома. В России в два раза чаще стали выявлять бессимптомную форму ковида. Она опасна тем, что человек по-прежнему остаётся носителем инфекции.