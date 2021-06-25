В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников

Власти Москвы с 28 июня вводят требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что прошедшие вакцинацию от коронавируса работники не будут учитываться при расчёте необходимых 30%. Также на дистанционку необходимо перевести всех работников старше 65 лет и граждан, страдающих от заболеваний, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы.