В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников
При этом прошедшие вакцинацию от коронавируса не учитываются при расчёте количества сотрудников. Также на дистанционку переводятся все те, кто старше 65 лет, и имеющие хронические заболевания.
Власти Москвы с 28 июня вводят требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.
Отмечается, что прошедшие вакцинацию от коронавируса работники не будут учитываться при расчёте необходимых 30%. Также на дистанционку необходимо перевести всех работников старше 65 лет и граждан, страдающих от заболеваний, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы.
При этом требование о переходе на удалёнку не распространяется на медорганизации, предприятия оборонного комплекса, "Роскосмоса", "Росатома" и некоторых других стратегических отраслей.
Напомним, 12 июня власти Москвы ввели новые ограничения в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. Вместе с тем там рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
Также с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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