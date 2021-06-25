Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах страны. О таких планах в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов", — проинформировала она в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.