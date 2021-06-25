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Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Чаще всего это касается сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг, а также пациентов из групп риска по хроническим заболеваниям.

25 июня, 11:51

Фото © Агентство "Москва"

Обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах страны. О таких планах в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов", проинформировала она в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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