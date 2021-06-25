При тепловом ударе человека категорически противопоказано быстро и резко охлаждать. Окуная пострадавшего в холодную воду или давая ему ледяное питьё, можно спровоцировать развитие негативных сосудистых реакций в организме. Об этом предупредила матрос-спасатель второго класса Мария Агафонова в разговоре с телеканалом "Звезда".

"Нельзя окунать в холодную воду, выливать на него ведро ледяной воды или давать пить очень охлаждённую воду. Тело пострадавшего уже перегрелось, температура повышена, если её резко понижать, то мы получим дополнительные проблемы с сосудистой реакцией", — рассказала специалист.

По её словам, при неожиданном охлаждении сосуды резко сокращаются. В итоге у пострадавшего может случиться и инфаркт, и инсульт, уточнила спасатель.

Единственной помощью при тепловом ударе, которую вправе оказать человек без медицинского образования, может стать перемещение пострадавшего с солнечной стороны в тень, где его можно постепенно охладить.

"Положить на голову мокрое полотенце или лёд завернуть в полотенце, дать ему питьё комнатной температуры, тогда это будет более щадящий вариант. И сразу же вызывать скорую", — подчеркнула Мария Агафонова.

Она также посоветовала не давать пострадавшему лекарства, так как помощники без медицинского образования не смогут предугадать реакции организма на приём таблеток.

Агафонова отметила, что нельзя использовать спирт для растирания. Это объясняется тем, что все спирты закрывают поры и препятствуют выходу тепла. Конечно, при тепловом ударе противопоказан алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин.