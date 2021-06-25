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Когда солнце нанесло удар: Спасатель перечислила запрещённые методы борьбы с перегревом

Моментальное охлаждение, спиртовые растирания — распространённые ошибки, которые совершают те, кто хочет помочь.

25 июня, 12:28
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/84711912/stock-photo-young-woman-having-heatstroke.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

При тепловом ударе человека категорически противопоказано быстро и резко охлаждать. Окуная пострадавшего в холодную воду или давая ему ледяное питьё, можно спровоцировать развитие негативных сосудистых реакций в организме. Об этом предупредила матрос-спасатель второго класса Мария Агафонова в разговоре с телеканалом "Звезда".

"Нельзя окунать в холодную воду, выливать на него ведро ледяной воды или давать пить очень охлаждённую воду. Тело пострадавшего уже перегрелось, температура повышена, если её резко понижать, то мы получим дополнительные проблемы с сосудистой реакцией", — рассказала специалист.
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По её словам, при неожиданном охлаждении сосуды резко сокращаются. В итоге у пострадавшего может случиться и инфаркт, и инсульт, уточнила спасатель.

Единственной помощью при тепловом ударе, которую вправе оказать человек без медицинского образования, может стать перемещение пострадавшего с солнечной стороны в тень, где его можно постепенно охладить.

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"Положить на голову мокрое полотенце или лёд завернуть в полотенце, дать ему питьё комнатной температуры, тогда это будет более щадящий вариант. И сразу же вызывать скорую", — подчеркнула Мария Агафонова.

Она также посоветовала не давать пострадавшему лекарства, так как помощники без медицинского образования не смогут предугадать реакции организма на приём таблеток.

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Агафонова отметила, что нельзя использовать спирт для растирания. Это объясняется тем, что все спирты закрывают поры и препятствуют выходу тепла. Конечно, при тепловом ударе противопоказан алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин.

Ранее врач описал алгоритм действий при солнечном ожоге. По рекомендации специалиста необходимо спрятаться от солнца в помещении, где температура будет ниже. Если такой возможности нет, то можно накрыться хлопковой одеждой, смоченной в холодной воде. Также доктор предостерёг от использования популярных "бабушкиных рецептов".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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