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Путин обсудил с Совбезом вопрос кибербезопасности

На данный момент именно эта тема "у всех на слуху по важности и по объёмам решаемых задач", отметил президент.

25 июня, 12:18

Владимир Путин. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Президент России Владимир Путин обсудил на сегодняшнем оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ тему кибербезопасности, а также сотрудничества в этой сфере.

"Сегодня у всех на слуху по важности и по объёмам решаемых задач — вопросы кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов и направлений деятельности — сегодня мы займёмся одним из них", — сказал глава государства.

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Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью

Ранее в Совбезе рассказали, из каких стран совершались кибератаки на Россию в прошлом году. Отмечается, что они были направлены на дестабилизацию работы важнейших сфер жизни страны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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