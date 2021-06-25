Путин обсудил с Совбезом вопрос кибербезопасности

Президент России Владимир Путин обсудил на сегодняшнем оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ тему кибербезопасности, а также сотрудничества в этой сфере.

"Сегодня у всех на слуху по важности и по объёмам решаемых задач — вопросы кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов и направлений деятельности — сегодня мы займёмся одним из них", — сказал глава государства.