Путин обсудил с Совбезом вопрос кибербезопасности
На данный момент именно эта тема "у всех на слуху по важности и по объёмам решаемых задач", отметил президент.
Владимир Путин. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Президент России Владимир Путин обсудил на сегодняшнем оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ тему кибербезопасности, а также сотрудничества в этой сфере.
"Сегодня у всех на слуху по важности и по объёмам решаемых задач — вопросы кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов и направлений деятельности — сегодня мы займёмся одним из них", — сказал глава государства.
Ранее в Совбезе рассказали, из каких стран совершались кибератаки на Россию в прошлом году. Отмечается, что они были направлены на дестабилизацию работы важнейших сфер жизни страны.
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