В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест
Расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении молодых людей, продолжается. Россиянка и оппозиционер дают признательные показания.
София Сапега и Роман Протасевич. Фото © Соцсети
В Следственном комитете Белоруссии официально подтвердили перевод сооснователя признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что правоохранители продолжают расследовать уголовные дела, возбуждённые против Протасевича и Сапеги. Молодые люди дают признательные показания, а ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного сотрудничества со следствием. Согласно ему, Протасевич и Сапега обязались "изобличить соучастников и сделать всё возможное, чтобы загладить вред, причинённый их деяниями".
"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить её на домашний арест", — указали в СК.
Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.
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