В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

В Следственном комитете Белоруссии официально подтвердили перевод сооснователя признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что правоохранители продолжают расследовать уголовные дела, возбуждённые против Протасевича и Сапеги. Молодые люди дают признательные показания, а ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного сотрудничества со следствием. Согласно ему, Протасевич и Сапега обязались "изобличить соучастников и сделать всё возможное, чтобы загладить вред, причинённый их деяниями".