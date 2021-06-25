В Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей
Девочка вышла из дома в магазин за мороженым, а после решила разместиться на лавочке около подъезда. Буквально через несколько минут сверху прилетела тяжёлая банка из-под кофе с окурками.
Фото © Pixabay
В Москве на 13-летнюю девочку из окна верхних этажей дома упала пепельница, разбив голову. Как сообщил Лайфу источник, полиция до сих пор ищет её владельца.
По нашим данным, инцидент произошёл в ЮВАО в районе Некрасовка днём 24 июня. Девочка вышла из дома в магазин за мороженым, а после решила разместиться на лавочке около подъезда. Буквально через несколько минут Марине сверху на голову прилетела тяжёлая банка из-под кофе, наполненная окурками. Ребёнок сразу же упал, благо прохожие моментально вызвали скорую.
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В больнице Марину привели в чувство, наложили шов и отпустили домой. По словам собеседника, сейчас школьница лечится амбулаторно. Однако прибывшие сотрудники полиции не смогли найти квартиру, из которой выпала пепельница, на данный момент правоохранители разыскивают виновника происшествия.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Самаре, где горе-мать уронила с балкона маленькую дочь. Падение малышки попало на видео, на кадрах слышно, как девочка кричала, что ей страшно. Позже соседи рассказали, что после произошедшего женщина спустилась к подъезду, достаточно небрежно забрала упавшее на асфальт тело малышки и унесла назад в квартиру.
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