В Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей

В Москве на 13-летнюю девочку из окна верхних этажей дома упала пепельница, разбив голову. Как сообщил Лайфу источник, полиция до сих пор ищет её владельца.

По нашим данным, инцидент произошёл в ЮВАО в районе Некрасовка днём 24 июня. Девочка вышла из дома в магазин за мороженым, а после решила разместиться на лавочке около подъезда. Буквально через несколько минут Марине сверху на голову прилетела тяжёлая банка из-под кофе, наполненная окурками. Ребёнок сразу же упал, благо прохожие моментально вызвали скорую.

В больнице Марину привели в чувство, наложили шов и отпустили домой. По словам собеседника, сейчас школьница лечится амбулаторно. Однако прибывшие сотрудники полиции не смогли найти квартиру, из которой выпала пепельница, на данный момент правоохранители разыскивают виновника происшествия.