В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца эпическим фиаско

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Чёрном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", — сказал он.

Конашенков назвал неудивительными "судорожные попытки Лондона и пресс-секретаря Пентагона" отрицать очевидное даже после публикации Россией видео предупредительной стрельбы по курсу эсминца и называть это дезинформацией. Он также призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу, поскольку тот же эсминец Defender — "всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".