В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
Игорь Конашенков призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих военные корабли в Чёрное море, руководствоваться рассудком.
Фото © Chris Ison / PA Images via Getty Images
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал "эпическим фиаско" провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма.
"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Чёрном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", — сказал он.
Конашенков назвал неудивительными "судорожные попытки Лондона и пресс-секретаря Пентагона" отрицать очевидное даже после публикации Россией видео предупредительной стрельбы по курсу эсминца и называть это дезинформацией. Он также призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу, поскольку тот же эсминец Defender — "всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".
"Аккуратно, бриташки": Испанцы испугались войны после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Комментариев: 0